Минфин 7 сентября проведет аукцион по размещению ОВГЗ
12:23, 06 сентября 2010Финансы
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Министерство финансов Украины 7 сентября проведет аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Об этом говорится в сообщении Минфина, размещенном на официальном сайте ведомства.
К размещению будут предложены бумаги со сроком погашения 15 декабря 2010 года, 20 апреля 2011 года, 21 марта 2012 года, 7 августа 2013 года.
Средства, полученные от продажи ОВГЗ, будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.
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