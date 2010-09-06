Минфин 7 сентября проведет аукцион по размещению ОВГЗ

Министерство финансов Украины 7 сентября проведет аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении Минфина, размещенном на официальном сайте ведомства.

К размещению будут предложены бумаги со сроком погашения 15 декабря 2010 года, 20 апреля 2011 года, 21 марта 2012 года, 7 августа 2013 года.

Средства, полученные от продажи ОВГЗ, будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.