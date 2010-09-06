Золото дорожает на фоне снижения курса доллара

Цены на золото в понедельник растут на фоне снижения курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов.

Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex на 12.32 мск подорожал на 0,05% до 1251,8 доллара за тройскую унцию.

По состоянию на 12.30 мск понедельника, евро вырос до 1,2902 доллара за евро против 1,2895 доллара за евро в предыдущую торговую сессию. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США - в понедельник снизился на 0,18% до 81,95 пункта.

Давление на стоимость металла оказывают данные по рынку труда в США, опубликованные в конце минувшей неделе. В частности, в пятницу стало известно, что частный сектор экономики страны нарастил число рабочих мест за август на 67 тысяч против ожидавшихся 40 тысяч.

"Опасения относительно замедления восстановления мировой экономики несколько успокоились после данных по рынку труда в США", - приводит агентство Bloomberg мнение аналитика по сырьевым товарам Tong Yang Securities Inc. Ли Сук Джина (Lee Suk Jin).

Золото может продемонстрировать рост стоимости десятый год подряд, что станет самым продолжительным периодом увеличения цены металла, по крайней мере, с 1920 года. Удорожание золота в последние годы было вызвано нарастанием нестабильности в мировой финансовой системе, экономическим кризисом, а с начала текущего года главным "двигателем" роста цен на этот металл стал долговой кризис в Европе.

Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, передает РИА "Новости".