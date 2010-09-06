Валютные резервы НБУ выросли на 6%

Международные валютные резервы Национального банка Украины в августе 2010 года выросли почти на 6% – до 32,692 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составил 13,409 млрд. долл. (с учетом операций Госказначейства Украины).

Интервенции НБУ на валютном рынке Украины (сальдо) составили 125 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) составил 3,835 млрд. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, 1,718 млрд. долл., проданной населению – 2,116 млрд. долл.

Банковские вклады физических лиц в свободно конвертируемой валюте (в долларовом эквиваленте) выросли на 5,3 млн. долл. США и на 31 августа т.г. составили 15,244 млрд. долл.

В июле 2010 года прирост реального эффективного обменного курса (РЭОК) гривни снизился на 2,5% по сравнению с июнем. В основном, это было вызвано изменениями в динамике номинального эффективного обменного курса гривни, который сократился на 2,1%. Этому способствовала девальвация доллара США по отношению к евро на международных рынках. Одновременно инфляционный дифференциал уменьшился на 0,4%, поскольку инфляция в Украине была ниже, чем ее средневзвешенный уровень в странах-основных торговых партнеров. Относительно декабря 2009 года, РЭОК гривни повысился на 7,8%. При этом курсовая составляющая в изменении РЭОК гривни составляла 7,6%, а ценовая – 0,2%.

В августе официальный курс гривни к доллару США вырос на 0,71 коп. (0,09%) и на 31 августа составлял 7,8861 грн./долл., к евро – на 30,03 коп. (2,91%) – до 10,015347 грн./евро, к рублю – на 0,4 коп. (1,54%) – до 0,25718 грн./рубль.

Средневзвешенный наличный курс гривни по операциям украинских банков в августе составлял: к доллару США – 7,874262/7,901631 грн./долл. и к евро – 10,118245/10,253127 грн./евро.