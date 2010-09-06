Литвин: завтра Кабмин сможет перерегистрировать новый проект Налогового кодекса

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что завтра у правительства появится возможность перерегистрировать новый проект Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции он отметил, что Верховная Рада должна должна завтра заслушать информацию Кабмина относительно проведения всенародного обсуждения проекта Налогового кодекса.

По словам спикера, также ВР должна принять решение об отмене своего постановления о принятии в первом чтении проекта Налогового кодекса.

В.ЛИТВИН отметил, что после этого у правительства «сразу появится возможность» перерегистрации нового проекта Налогового кодекса.