Межбанк: доллар снова подорожал

Сегодня на межбанке торги по доллару США на ТОМ’е открылись котировками 7,9010/7,9095 грн./долл., к 12:00 цены выросли до 7,9115/7,9235 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9210/7,9260 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,сегодня в США празднуют День Труда, в связи с этим торги по американской валюте были возможны только валютированием ТОМ, но, не смотря на это, доллар сохранил свой восходящий тренд.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2581/0,2586 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2587/0,2590 грн./рубль. К закрытию цены достигли текущего максимума – 0,2589/0,2591 грн./рубль. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е понизился и составил 30,62 рублей за доллар (-0,0450).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне – 1,2870/1,2915 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,1985/10,2110 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,2015/10,2195 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 10,1975/10,2060 грн./евро.