Литвин надеется, что ВР примет госбюджет до 1 декабря

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН надеется, что парламент впервые за все годы независимости примет государственный бюджет в предусмотренные законодательством сроки - 1 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

«Я верю, что в этот раз мы впервые примем этот закон (проект государственного бюджета на 2011 год – УНИАН) в указанные сроки», - сказал В.ЛИТВИН.

Он напомнил, что в предыдущие годы парламент при принятии госбюджета ни разу не соблюдал предусмотренные законом сроки.

В то же время В.ЛИТВИН признал, что существует правовая коллизия, связанная с принятием Налогового кодекса. По его словам, ВР рекомендовала правительству подготовить проект госбюджета на следующий год на новой налоговой основе. При этом завтра только предлагается взять к рассмотрению новый проект Налогового кодекса и, «в лучшем случае», в случае согласования позиций политическими силами он может быть принят только в начале октября.

В.ЛИТВИН отметил, что в таком случае перед правительством стоит проблема, подавать ли проект бюджета в сроки, определенные законодательством – до 15 сентября, на существующей налоговой базе, а уже после принятия Налогового кодекса делать перерасчет, или подождать, пока парламент примет кодекс, и на его основе разрабатывать и подавать проект бюджета.