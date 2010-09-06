Перед внесением проекта Налогового кодекса в ВР нужно предоставить его предпринимателям – УСПП

Прежде чем вносить проект Налогового кодекса на рассмотрение в парламент, необходимо предоставить его окончательный вариант предпринимателям для ознакомления и обсуждения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП).

«Для усиления качества конечного продукта Украинский союз промышленников и предпринимателей предлагает правительству перед внесением налогового закона в парламент провести системную встречу с деловым сообществом при участии Экономического совета, УСПП, других объединений и организаций бизнеса. Это позволит объективно подвести итоги обсуждения и в профессионально-экспертном кругу отработать итоговую редакцию проекта Налогового кодекса», – настаивает председатель президент УСПП Анатолий КИНАХ.

Кроме того, сегодня в пресс-службе Министерства финансов Украины УНИАН сообщили, что проект Налогового кодекса может быть обнародован завтра.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что завтра у правительства появится возможность перерегистрировать новый проект Налогового кодекса. Кроме того, Верховная Рада должна завтра заслушать информацию Кабмина относительно проведения всенародного обсуждения проекта Налогового кодекса.