FOREX CLUB: инвесторы в ожидании решений ряда центробанков

Настроения инвесторов на текущей неделе на мировом валютном рынке FOREX будут зависеть от решений по процентным ставкам центробанков Японии, Австралии, Канады, а также Англии, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

Банк Японии на своем незапланированном заседании 30 августа увеличил программу кредитования национальной экономики с 20 до 30 трлн. йен (с 238 до 356 млрд. долларов США). Однако, несмотря на это, валютная пара USD/JPY не растет в цене, а трейдеры продолжают покупать японскую йену в качестве валюты убежища. В случае, если во вторник госрегулятор увеличит программу кредитования экономики еще раз, что маловероятно, валютная пара USD/JPY будет иметь тенденцию к росту. Если этого не произойдет, японская валюта еще длительное время будет находиться возле своего уровня поддержки 84,00. Ожидается, что ставка Банка Японии останется на неизменном уровне 0,1%.

Банк Австралии, вероятно, оставит свою процентную ставку на текущем уровне 4,5%, а в комментариях к данному решению будет отмечено, что оснований для ее повышения пока нет и перспективы восстановления мировой экономики стали более неопределенными. На ожиданиях данной новости рост стоимости австралийского доллара по отношению к доллару США может приостановиться. В случае, если Банк Австралии сделает большой акцент на ухудшении перспектив роста мировой экономики, австралийская валюта может снизиться в цене по отношению к доллару.

Стоимость канадского доллара может вырасти до четверга в ожидании повышения процентной ставки Банком Канады на 0,25% до уровня 1%. Тем не менее, госрегулятор в своих комментариях к данному решению может высказать сомнение в необходимости дальнейшего повышения процентной ставки на фоне ухудшающихся перспектив экономик развитых и развивающихся стран. Такое заявление приведет к росту стоимости валютной пары USD/CAD.

Поддержку британскому фунту может оказать сохранение программы выкупа активов на уровне 200 млрд. фунтов стерлингов, а также процентной ставки на уровне 0,5%. Ценовой диапазон изменений курса валютной пары евро/доллар на текущей неделе – 1,2700 – 1,3050, британский фунт/доллар – 1,5230-1,5574.

Важными событиями текущей недели, которые привлекут внимание валютных трейдеров на мировом валютном рынке FOREX, будут: публикация индекса цен на недвижимость в Великобритании за август от агентства HALIFAX; решение по процентной ставке Банка Японии, Банка Австралии, Банка Англии; публикация данных по торговому балансу США за июль; выход пересмотренных данных по ВВП Японии за второй квартал; публикация данных по занятости в Канаде за август.

Как отмечает Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, «стоимость европейской валюты на прошлой неделе на мировом валютном рынке FOREX выросла в цене на 1,1%. Европейская валюта начала торговаться в начале недели на уровне 1,2758, в конце недели торги по евро закрылись на уровне 1,2896. Стоимость британского фунта на прошлой неделе снизилась на 0,48%. Британская валюта в начале прошлой недели находилась на уровне 1,5525, закончилась же неделя для британского фунта уровнем 1,5450».