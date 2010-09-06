Денежная масса в Украине выросла на 1%, монетарная база – уменьшилась на 1,5%

В Украине в августе 2010 года денежная масса увеличилась на 1% (с начала года – на 14,2%) – до 556,5 млрд. грн., а монетарная база уменьшилась на 1,5% (с начала года – увеличилась на 13%) – до 220,4 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Главным фактором роста денежной массы НБУ называет возврат средств в банковскую систему. Основным фактором изменений объема монетарной базы было сокращение корсчетов банков на 23,6% (с начала года – рост на 15%) – до 20 млрд. грн.

По данным НБУ, общий объем депозитов в августе увеличился на 1,5% (с начала года – на 16,1%) – до 380,6 млрд. грн. Прирост депозитов в августе был обеспечен за счет средств в национальной валюте (рост на 2,6%, с начала года – на 25,4%), тогда как объем средств в иностранной валюте в августе не изменился (с начала года – увеличился на 5,7%).

С начала года объем депозитов физических лиц увеличился на 18,7% – до 251 млрд. грн., в августе – на 0,9%. При этом их прирост в национальной валюте (4%) в августе значительно превышал соответствующий показатель по средствам в иностранной валюте (0,2%).

Объем депозитов юридических лиц с начала года вырос на 11,5% – до 129,7 млрд. грн. (в августе – на 2,8%). Рост средств юрлиц в августе произошел исключительно за счет вкладов в национальной валюте (рост на 18,7%).

Удельный вес долгосрочных депозитов в общем объеме за 8 месяцев увеличился с 24,4% до 27,9%.

Объем наличности вне банков в августе не изменился (с начала года – рост на 11,5%) –175,1 млрд. грн. Удельный вес наличности в структуре денежной массы за месяц сократился с 31,7% до 31,5%, однако он остается ниже, чем в начале года (32,2%).

Объем обязательных резервов, сформированных банками в августе, составил 11,67 млрд. грн., из них перечисленных на отдельный счет в НБУ – 7,89 млрд. грн.

Объем операций Нацбанка по мобилизации средств в августе составил 36,5 млрд. грн. (с начала года – 192,4 млрд. грн.), объем операций по рефинансированию банков – 170 млн. грн. (с начала года – 4,1 млрд. грн.).

Средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте уменьшилась с 13,5% в июле до 12,6% в августе, в иностранной валюте – с 10,4% до 9,9%.

Общий объем остатков кредитных вложений в августе вырос на 0,7% – до 710 млрд. грн. (в том числе в национальной валюте – на 1,9%, до 368,2 млрд. грн.).

По результатам размещения на первичных аукционах облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в государственный бюджет Украины в августе поступило 4 млрд. 313,83 млн. грн. (с начала года – 32 млрд. 562,97 млн. грн.).

Всего с начала 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом ОВГЗ, выпущенных на цели рекапитализации и для погашения просроченной бюджетной задолженности по налогу на добавленную стоимость) на общую сумму 55 млрд. 395,66 млн. грн. В августе был осуществлен выпуск ОВГЗ для погашения просроченной задолженности по НДС на сумму 16 млрд. 442,67 млн. грн., выпуск ОВГЗ для целей рекапитализации не осуществлялся.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ по результатам проведения аукционов по их первичному размещению в августе составила 10,29% годовых (с начала года – 13,57% годовых). Средневзвешенная доходность ОВГЗ с учетом обязательств, выпущенных на цели рекапитализации банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС, в августе составила 6,5% годовых (с начала года – 10,71% годовых).