Доллар вырывается вверх?..

Гривня начала «шататься», что в принципе прогнозировалось аналитиками и экспертами.

Так, в понедельник на межбанке торги по доллару на ТОМ’е открылись котировками 7,9010/7,9095 грн./долл., к 12:00 цены выросли до 7,9115/7,9235 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9210/7,9260 грн./долл. Несмотря на то, что в США 6 сентября празднуют День Труда и торги по американской валюте были возможны только валютированием ТОМ, «зеленый» все же сохранил восходящий тренд. К этому следует добавить, что гривня по итогам прошедшей недели девальвировала на 0,3% к доллару и на 1,2% к единой европейской валюте.

Не является ли нынешняя ситуация сигналом – доллар пошел в рост. Основания, чтобы задуматься есть - укрепление гривни происходило на фоне избытка валюты, но теперь излишки нам явно не грозят.

Что привело к падению…

Несмотря на всевозможные перипетии, валютный рынок Украины долгое время оставался «прохладным», даже в знойные летние месяцы. Все это - следствие «заботы» Нацбанка. Начиная с марта, на рынке наблюдался избыток валюты. Предложение явно превышало спрос, и если бы Национальный банк не выкупал излишки, то доллар давно бы упал до докризисного уровня. Но регулятор настойчиво продолжал свою политику. Только в марте НБУ выкупил валюты на сумму более 953 млн. долл. (за март-август объем превысил 5 млрд. долл.). Как результат, гривня укреплялась, правда, не существенно - в конце марта курс составлял 7,92 грн./долл., а в конце августа - 7,88 грн./долл. Фактически можно говорить о неофициально фиксированном курсе.

Между тем, в последнем месяце лета ситуация изменилась. Избыток валюты стал иссекать. За август НБУ выкупил лишь 125 млн. долл., а в июле «выручка» составила более 816 млн. долл. И это при том, что объем сделок на рынке в эти месяцы существенно не отличался.

Почему приток валюты сократился…

Причин сокращения объема валютного излишка несколько. Первая - ухудшение экономических позиций экспортеров. Повторилась докризисная ситуация - основным экспортным потенциалом Украины является продукция металлургии и химии, но для увеличения объемов поставок необходимо нарастить импорт энергоресурсов, прежде всего, российского природного газа. Но с учетом его цены, все старания сходят на нет. Разорвать это «порочный круг» мог бы экспорт продовольствия. Но проблема с возмещением НДС сделала данный бизнес невыгодным. Небольшие надежды есть в отношении экспорта машиностроения. Но эта сфера требует устоявшихся производственных связей, чем наши предприятия похвастаться не могут.

Вторая причина, которая «тормозит» приток валюты из-за рубежа, - нервозность в ожидании принятия Налогового кодекса. Бизнес уже трясет от «опеки» власти. Все говорит о том, что фискальное давление будет ужесточено, а неразбериха станет всему подспорьем, что традиционно для Украины. Поэтому предприниматели не спешат возвращать валюту из-за рубежа, предпочитая хранить ее подальше от родных пенат.

Аналогичная тенденция наблюдается и на валютном ранке. Продолжительное время покупка налички превышает продажу. Так, по итогам августа ее куплено почти на 400 млн. долл. больше, чем продано (в июле - на 149 млн. долл.). При чем вырос и объем покупки. Так, в июле объем проданной наличной валюты составил около 1,9 млрд. долл., в августе - более 2,1 млрд. долл.

Вывод напрашивается один - бизнес все активнее вкладывает деньги в наличку и безналичку в опасении введения «долгоожидаемого» налогового пресса. По всей вероятности, падение гривни продолжится. Все зависит от регулятора…

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)