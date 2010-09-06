Инфляция в августе составила 1,2%

Инфляция в Украине в августе 2010 года по сравнению с июлем т.г. составила 1,2%, с начала года – 4,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, по сравнению с августом 2009 года показатель инфляции составляет 8,3%, а по сравнению с январем-августом 2009 года – 9,2%.

В августе т.г. на 50% выросла цена на природный газ, а из продуктов питания

больше всего подорожали сливочное масло – на 5,8%, алкогольные напитки и табачные изделия – на 3,7%, хлебопродукты – на 2,4%, молоко, сыр, яйца – на 2,3%.

В августе т.г. несколько снизились цены на овощи и фрукты.

Как сообщал УНИАН, дефляция в Украине в июле 2010 года по отношению к июню составила 0,2%, с начала года (к декабрю 2009 года) инфляция – 3,1%, к июлю 2009 года – 6,8%. В январе-июле 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года инфляция составила 9,3%.