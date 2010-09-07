Королевская: оппозиция не будет поддерживать Налоговый кодекс

В том виде, как он сегодня заявлен, оппозиция Налоговый кодекс поддерживать не будет.

Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в эфире «5 канала».

«На сегодня нет окончательного варианта Налогового кодекса – как законопроект он не зарегистрирован, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Поэтому полную оценку ему дать невозможно. Но те нормы, которые мы слышим на презентациях, не вселяют оптимизма».

По мнению главы комитета Верховной Рады, декларации о том, что в новом варианте Налогового кодекса будут уменьшены права налоговой, звучат издевательством. «В предыдущем варианте права налоговой были раздуты до размеров государственного рейдерства. Теперь нас пытаются успокоить тем, что это будет полурейдерство», - цитирует Н.КОРОЛЕВСКУЮ пресс-служба комитета.

Глава парламентского комитета считает, что вся процедура разработки и обсуждения Налогового кодекса выглядит большой профанацией. «Налоговый кодекс – это конституция бизнеса, это дорожная карта по развитию предпринимательства в нашей стране, - говорит Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Как можно было обсуждать несуществующий Налоговый кодекс, который никто не видел в окончательной редакции? Нам показали шоу налоговых органов и представителей Минфина, которые предпринимателям рассказывали сказки о жизни в Зазеркалье».

По данным главы парламентского комитета, Украина находится на одном из последних мест в мире по количеству предприятий малого и среднего бизнеса. «Если в развитых странах такие предприятия в структуре экономики составляют до 70%, то в Украине - всего 15%. Но идеологи нового Налогового кодекса решили, что и это много, и пытаются малый бизнес уничтожить напрочь, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ - Понижением планки оборота для единоналожников до 300 тыс. грн. фактически ликвидируется упрощенная система».

Не поддерживает Н.КОРОЛЕВСКАЯ и освобождение от налога на прибыль отдельных отраслей, к примеру, легкой промышленности. «Подавляющее большинство предприятий легпрома и так годами работает без прибыли, поэтому они никогда этот налог и не платили, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - А те предприятия, которые и получали прибыль, как правило, имеют госзаказы. Получается парадокс – они не только сидят на государственных деньгах, но еще и получают льготу по налогу на прибыль».

Поэтому, считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ, в том виде, как он сегодня заявлен, оппозиция Налоговый кодекс поддерживать не будет. «Мы однозначно выступаем за сохранение упрощенной системы налогообложения и считаем недопустимым ухудшать условия, в которых работает бизнес», – заявила она.