Азаров: у Кабмина есть средства для финансирования бюджетных расходов и реформ

На сегодняшний день у правительства есть необходимые средства для финансирования бюджетных расходов и планирования реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ, выступая сегодня перед депутатами после открытия VII сессии Верховной Рады.

Он подчеркнул, что на валютных счетах правительства находится 1,6 млрд. долл. США и на гривневых счетах - более 13 млрд.

«Это надежная основа для стабильного финансирования бюджетных расходов и планирования масштабных реформ в стране», - сказал Н.АЗАРОВ.

Напомним, что сегодня открылась VII сессия Верховной Рады Украины шестого созыва. В церемонии открытия сессии приняли участие Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, члены Кабинета министров во главе с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ, руководители Национального банка Украины, Счетной палаты, Фонда государственного имущества и другие представители разных ветвей власти.