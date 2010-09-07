FOREX CLUB: евро может ослабнуть на фоне неубедительных статданных

Движение основных валютных пар в понедельник, 6 сентября, на мировом валютном рынке было довольно скромным, большей частью сказывался импульс прошедшей недели, не оставляющий доллару возможности отыграть позиции у европейских валют, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их словам, исключением стал британский фунт. Помимо неутешительной статистики, отразившей уменьшение объёма регистраций новых автомобилей в августе на 17,5% по отношению к тому же периоду прошлого года, на держателей фунта разочаровывающее влияние оказало известие о возможном увеличении объема программы количественного послабления, реализуемой Банком Англии. Решение об объеме программы будет приниматься в четверг.

Как результат воздействия негативных новостей, фунт после достижения максимума 1.5489 скатился до 1.5344, и далее не смог подняться выше 1.5415.

Между тем, для евро показатель дня превысил максимум прошлой недели и составил 1.2919, после чего постепенное снижение на фоне безучастного молчания со стороны праздничной Америки привело европейскую валюту в район 1.2870.

Как отмечают аналитики, франк укреплялся стабильнее всех остальных европейских валют, и по итогам суток пара доллар/франк с уровня 1.0180 снизилась до 1.0107. Валютная пара доллар/иена в отсутствие американских трейдеров не выходила из диапазона 84.00-84.50.

Прогноз на 7 сентября

При сохранении давления на американский доллар европейские валюты также могут оказаться подвержены слабости вследствие неубедительных фундаментальных данных. Фунт в преддверии заседания Банка Англии в четверг вряд ли сумеет восстановить позиции, а вот для евро единственной поддержкой во вторник могут стать позитивные данные по Германии.

Как ожидается, объём производственных заказов в Германии за июль вырос на 0,5%, однако следует учесть, что это меньше показателя за предшествующий месяц (3.2%).

Во вторник также предстоят заседания ЦБ Австралии и Японии, посвященные кредитно-денежной политике и вопросу основных процентных ставок. Оба банка со всей вероятностью оставят ставки на прежних уровнях: Банк Японии – на уровне 0,10%, а Резервный банк Австралии - на отметке 4,5%.

По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, для евро поддержкой будет уровень 1.2780, а ближайшим сопротивлением – 1.2920. Фунт устремится к поддержке 1.5330, и в случае отбоя может вернуться к уровню 1.5400-1.5450. Для франка вероятен диапазон 1.0080-1.0150, а пара доллар/иена в случае негативной фондовой ситуации и роста спроса на валюты-убежища будет приближаться к поддержке 83.70.