Ефремов: проект НК до 23 сентября будет представлен в ВР

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ прогнозирует, что проект Налогового кодекса до 23 сентября будет готов для рассмотрения Верховной Радой в первом чтении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ сказал сегодня на пресс-конференции.

По его словам, если правительство на заседании 15 сентября одобрит проект Налогового кодекса, то на следующий день документ будет зарегистрирован в парламенте.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что сегодня участники Согласительного совета ВР предварительно договорились до 23 сентября рассмотреть проект Налогового кодекса в профильных комитетах и вынести его на рассмотрение депутатов в первом чтении.

Справка УНИАН. 17 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса Украины, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступили также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

3 августа т.г. откорректированный проект Налогового кодекса Украины был опубликован в «Урядовому кур`єрі» для всенародного обсуждения.

3 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ представил доработанный проект Налогового кодекса.