ВР обязала Кабмин представить в парламент новый проект Налогового кодекса

Верховная Рада Украины отменила свое решение о принятии в первом чтении проекта Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления "Об информации Кабинета министров Украины о состоянии выполнения Постановления Верховной Рады Украины от 8 июля 2010 года «О всенародном обсуждении проекта Налогового кодекса Украины» и признании утратившими действие некоторых решений Верховной Рады Украины относительно проекта проголосовал 251 народный депутат из 425 зарегистрированных в сессионном зале.

ВР своим решением приняла к сведению информацию Кабинета министров Украины о состоянии выполнения Постановления Верховной Рады Украины от 8 июля 2010 года № 2454-VI “О всенародном обсуждении проекта Налогового кодекса Украины”.

В соответствии с частью второй статьи 48 Регламента Верховной Рады Украины парламент признал утратившими действие Постановление Верховной Рады Украины от 17 июня 2010 года № 2353-VI “О принятии за основу проекта Налогового кодекса Украины” и от 8 июля 2010 года № 2454-VI “О всенародном обсуждении проекта Налогового кодекса Украины» и снял с рассмотрения проект Налогового кодекса Украины.

ВР поручила Кабинету министров Украины безотлагательно подать в парламент новый проект Налогового кодекса Украины с учетом результатов всенародного обсуждения.