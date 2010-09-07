ВР отказалав в моратории на повышение тарифов на ЖКУ. БЮТ заблокировал трибуну

Верховная Рада Украины отказалась установить мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и газ.

Как передает корреспондент УНИАН, по этому вопросу рассматривалось 4 проекта постановления. Один из них был внесен представителями фракции КПУ и получил наибольшую поддержку депутатов – 200 из 421.

Проект постановления, внесенный депутатом Олегом ЛЯШКО (БЮТ), поддержали 176 из 421, Романа ЗВАРИЧА – 174 из 421 и Юрия КАРМАЗИНА – 174 из 421.

После такого нерезультативного голосования депутаты от фракции БЮТ сразу заблокировали трибуну парламента.

Депутат от фракции БЮТ О.ЛЯШКО, выступая с трибуны, сказал, что представители БЮТ настаивают на повторном голосование этого вопроса.