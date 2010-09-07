FOREX CLUB: украинцы увеличивают объем покупки иностранной валюты

Украинцы постепенно увеличивают объем покупки иностранной валюты, отмечают эксперты информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

Так, по их данным, в прошлом месяце украинцы приобрели иностранной валюты на сумму 2,116 млрд. долларов, что на 216,8 млн. долларов больше, чем в июле. Примерно столько же было куплено в августе 2009 года – 2,18 млрд. долларов США.

Объем продажи наличной иностранной валюты сократился на 32,1 млн. долларов до 1,718 млрд. долларов. Чистое сальдо покупок выросло на 248,9 млн. долларов и достигло 397,9 млн. долларов.

Такая динамика, по мнению Николая ИВЧЕНКО, руководителя информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, объясняется некоторым повышением беспокойства населения по поводу возможной второй волны кризиса в мире и Украине, а также ростом спекулятивных и девальвационных ожиданий на осень.

Объем чистой покупки иностранной валюты НБУ на межбанковском рынке в августе составил только 125 млн. долларов США, что на 691,8 млн. долларов меньше, чем в прошлом месяце. Это подтверждает тот факт, что приток иностранной валюты в Украину на фоне замедления темпов роста мировой экономики в течение последних месяцев сокращается. Оснований для дальнейшего укрепления курса гривни по отношению к доллару США становится меньше.

«Получение Украиной кредита МВФ в размере 1,9 млрд. долл. позволило увеличить ЗВР НБУ в августе на 1,816 млрд. долл. до 32,692 млрд. долл. Несмотря на то, что часть полученной суммы направлена на погашение дефицита государственного бюджета, формально вся сумма была зачислена в резервы НБУ», – отмечает эксперт.