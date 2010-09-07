ФГИ за 8 месяцев получил 177 млн.грн. дивидендов – 159% плана

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) за январь-август 2010 г. получил 177 млн. 338 тыс. грн. дивидендов, что составляет 159% годового плана (111,4 млн. грн.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Согласно сообщению, фонд также получил за январь-август 379 млн. 364 тыс. грн. от аренды, что составляет 58,5% годового плана.

Как сообщал УНИАН, поступления от приватизации с начала года, по состоянию на 3 сентября (по оперативным данным), составили 511 млн. 605 тыс. грн., что составляет около 8% годового плана. Как отметили в ФГИУ, за этот же период в Государственный бюджет было перечислено 511 млн. 444 тыс. грн.

Напомним, согласно Госбюджету на 2010 год, план поступлений от приватизации на этот год составлял 10 млрд. 262 млн. грн. Однако в соответствии с внесенными законом Украины от 8 июля этого года изменениями, размер поступлений от приватизации был уменьшен до 6 млрд. 350 млн. грн.