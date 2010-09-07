Astrum: низкий дефицит бюджета в июле был следствием разового фактора

Бюджетный дефицит Украины в 2010 году составит 66,5 млрд. грн., или 6% ВВП.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре компании Astrum Investment Management, переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, это будет способствовать активным заимствованиям со стороны украинского правительства на публичном долговом рынке во втором полугодии 2010 г.

Как отмечают аналитики, показатели государственных финансов за июль 2010 г. существенно отличаются от ситуации мая-июня 2010 г., когда Государственный бюджет имел дефицит выше 11 млрд. грн. ежемесячно. Помимо умеренного сокращения расходов, главной причиной такого низкого дефицита бюджета в июле 2010 г. был резкий рост доходов. Доходы Государственного бюджета в июле 2010 г. выросли на впечатляющие 64% (в годовом выражении).

Аналитики подчеркивают, что данный рост в значительной мере прошел по статье «неналоговые поступления». Данная статья обеспечила в июле доходы Государственного бюджета на сумму 8,7 млрд. грн., то есть 36% всех бюджетных доходов. Наиболее вероятно, что большинство данных поступлений – это перечисление средств Национальным банком Украины. Таким образом, низкий дефицит бюджета в июле 2010 г. был следствием разового фактора и не является новой тенденцией, считают аналитики.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов Украины, Государственный бюджет за январь-июль этого года выполнен с дефицитом 27,749 млрд. грн., в том числе, общий фонд выполнен с дефицитом 25,257 млрд. грн. Об этом сообщается на сайте.

Доходы госбюджета за указанный период составили 136,187 млрд. грн., в т.ч., доходы общего фонда – 109,472 млрд. грн. Налоговые поступления в госбюджет составили 96,537 млрд. грн., неналоговые – 34,818 млрд. грн.

Сводный бюджет выполнен за январь-июль 2010 года с дефицитом 25,273 млрд. грн., при этом его доходы составили 175,877 млрд. грн., расходы – 202,088 млрд. грн.