Эксперт: рост инфляции является негативным сигналом для украинской экономики

Рост инфляции является негативным сигналом для украинской экономики.

Такое мнение высказал аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Александр ЛОЗОВОЙ в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Он допускает, что национальный банк Украины может рассмотреть возможность повышения ставки рефинансирования для коммерческих банков. В то время как инфляция в августе была вызвана ростом цен на коммунальные услуги, рост потребительских цен за период с сентября по декабрь текущего года будет спровоцирована ростом цен на продукты питания, считает аналитик.

По его прогнозам, эффект от роста цен на природный газ будет иметь более продолжительный эффект на инфляцию последующих месяцев. Кроме того, рост цен производителей также будет способствовать рост потребительских цен в четвептом квартале 2010 года. К концу года потребительская инфляция может превысить 10%-ный порог, полагает аналитик.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, инфляция в Украине в августе 2010 года по сравнению с июлем т.г. составила 1,2%, с начала года – 4,3%. По сравнению с августом 2009 года показатель инфляции составляет 8,3%, а по сравнению с январем-августом 2009 года – 9,2%.

В августе т.г. на 50% выросла цена на природный газ, а из продуктов питания больше всего подорожали сливочное масло – на 5,8%, алкогольные напитки и табачные изделия – на 3,7%, хлебопродукты – на 2,4%, молоко, сыр, яйца – на 2,3%. В августе т.г. несколько снизились цены на овощи и фрукты.