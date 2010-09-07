«Брокбизнесбанк»: очередное повышение цены золота вызвано продолжением его покупок

Очередное повышение цены золота вызвано продолжением его инвестиционных покупок, которым могла способствовать информация о росте цен на недвижимость в США.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его словам, накануне также вышел доклад о росте индекса потребительского доверия в США в августе 2010 года. Данный показатель вырос более существенно, чем ожидали эксперты, что дополнительно способствовало покупкам золота. На фоне повышенной активности на рынке золота специализированный инвестиционный фонд SPDR Gold Trust, являющийся крупнейшим в мире держателем золота среди инвестиционных институтов, накануне увеличил свои физические активы на 3,952 тонн.

Как отметил В.СКИДАН, оптимистичный отчет по активности в производственной сфере США дополнили данные Министерства труда США о том, что число первичных заявок на пособие по безработице на последней неделе немного уменьшилось. Индекс подписанных договоров о продаже жилья превзошел ожидания и повысился на 5,2% после падения на протяжении двух месяцев подряд. Производственные заказы немного выросли, причем этот рост был по большей части связан с коммерческими самолетами и другими транспортными средствами, а эти рынки относятся к крупным потребителям нефти и топлива. Учитывая, что запасы нефти и нефтепродуктов в США находятся на самых высоких уровнях за 27 лет, трейдеры опасаются слабой или стагнирующей экономики в свете избыточных запасов.

По мнению эксперта, до тех пор, пока инвесторы допускают, что восстановление мировой экономики будет медленным и длительным, значительное усиление спроса на золото тоже вряд ли возможно. А это указывает на то, что в ближайшее время цены будут оставаться в данном диапазоне, после чего по мере улучшения экономических и финансовых перспектив начнут двигаться вниз.

В.СКИДАН сообщил, что цены на золото на украинском рынке на прошлой неделе варьировались в пределах 316/319 грн. за грамм в слитках от 100 до 1000 грамм.