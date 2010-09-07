Кабмин намерен создать фонд для беспроцентного кредитования студентов

Правительство готовит решение о создании фонда, который будет выдавать студентам беспроцентные кредиты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сообщил на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, кредит будет выдаваться на 20 лет, и студент начнет отдавать его только через 5 лет после окончания учебы.

«В правительстве об этом сейчас идет разговор. Мы готовимся к этому решению», - сказал С.ТИГИПКО.

Также, по его словам, Кабинет министров планирует принять ряд решений относительно увеличения самостоятельности университетов, в первую очередь, это будет касаться денег, которые зарабатывают университеты.

Кроме того, С.ТИГИПКО сообщил, что в проекте государственного бюджета планируется предусмотреть средства на стажировку 100 преподавателей и обучение 100 студентов и 100 аспирантов за рубежом.