Проект Налогового кодекса Украины превосходит ряд европейских аналогов - Выдрин

Известный политолог Дмитрий Выдрин считает, что предложенный правительством Николая АЗАРОВА проект Налогового кодекса «даже превосходит некоторые европейские аналоги».

Об этом эксперт заявил УНИАН, комментируя проект Налогового кодекса Украины. Эксперт отметил, что у документа, представленного Кабмином, есть, как минимум, 4 достоинства.

Во-первых, считает Д.ВЫДРИН, принятие Налогового кодекса в представленном варианте сделает Украину более конкурентоспособной на рынке международных финансовых потоков – инвестиций, кредитов и т.д. Ставка налога на прибыль для корпораций, которую предлагается опустить с 25 до 16 процентов, будет существенно ниже, чем в большинстве соседних с Украиной стран, что должно обеспечить приток финансов. Крупному бизнесу станет выгодней размещать свои производства в Украине.

Во-вторых, по словам эксперта, проект Налогового кодекса «сориентирован на поощрение наиболее перспективных и востребованных сегментов промышленности. В частности, налоговые каникулы окажут стимулирующее воздействие на отельный бизнес, который пока развит у нас слабо. Можно надеяться, что Украина уйдет с последних мест в Европе по развитию туризма».

В-третьих, имеющиеся льготы в налоговом кодексе в перспективе позволят нам догнать Польшу по развитию малого бизнеса, считает Д.ВЫДРИН.

К достоинству проекта Налогового кодекса, по его мнению, относится и дифференцированная ставка налога на жилье. «Вряд ли, большинство украинцев располагают жилой площадью более 100 квадратных метров на человека. Зато политический бомонд, многие народные депутаты, имеют «хатынки» по 600-700 квадратов. За их счет и будет наполняться бюджет», - сказал политолог.

Таким образом, представленный проект Налогового кодекса «создал хорошие заделы для его дальнейшего усовершенствования. Важно, что приняв Налоговый кодекс, страна сделает полноценный шаг в общеевропейское экономическое пространство. Зарубежные эксперты уже дали свою оценку проекту налогового кодекса. По их мнениям, документ вполне соответствует европейским стандартам, а по некоторым позициям даже превосходит их», - сказал Д.ВЫДРИН.

Справка УНИАН. 17 июня с.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса Украины, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступили также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

3 августа с.г. откорректированный проект Налогового кодекса Украины был опубликован в «Урядовом курьере» для всенародного обсуждения.

3 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ представил доработанный проект Налогового кодекса.

Сегодня, 7 сентября, Верховная Рада Украины отменила свое решение о принятии в первом чтении проекта Налогового кодекса.

ВР поручила Кабинету Министров Украины безотлагательно подать в парламент новый проект Налогового кодекса Украины с учетом результатов всенародного обсуждения.