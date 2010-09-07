Доходы госбюджета в январе-августе составили 148 млрд. грн.

Доходы государственного бюджета Украины в январе-августе 2010 года (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений и возмещения налога на добавленную стоимость облигациями) составили 148,162 млрд. грн., в т.ч. в общий фонд – 128,679 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Государственного казначейства Украины.

По данным Госказначейства, налоговые поступления в общий фонд госбюджета за отчетный период составили 105,376 млрд. грн., неналоговые поступления – 19,163 млрд. грн.

Справка УНИАН. В соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (с поправками), доходы госбюджета запланированы на уровне 252,718 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 210,055 млрд. грн. Расходы госбюджета запланированы на уровне 305,633 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – 240,951 млрд. грн.

Дефицит госбюджета запланирован в сумме 54,095 млрд. грн., или 4,99% валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе по общему фонду – 30,338 млрд. грн., или 2,8% ВВП.

Госбюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,083 трлн. грн., темпы роста ВВП – 3,7%, инфляция (декабрь к декабрю) – 13,1%, фонд оплаты труда – 338,9 млрд. грн.

В государственный бюджет Украины входят общий фонд и специальный фонд. В общий фонд направляются общегосударственные налоги и сборы и из него финансируются основные расходы. Средства, которые поступают в специальный фонд, имеют целевое назначение.

Дефицит госбюджета рассчитывается как разница сумм его доходов и возвращенных в бюджет кредитов, а также расходов и выданных из госбюджета кредитов.

Государственный бюджет Украины и местные бюджеты составляют сводный бюджет Украины.