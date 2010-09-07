Тигипко: через 10 дней Кабмин представит окончательный вариант Налогового кодекса

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО прогнозирует, что через 10 дней Кабинет Министров представит окончательный вариант нового проекта Налогового кодекса.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

По словам С.ТИГИПКО, сегодня продолжается работа над совершенствованием проекта, который был опубликован в средствах массовой информации несколько месяцев назад.

Он сообщил, что созданная для этого в правительстве рабочая группа внесла более чем 250 поправок, которые в основном касаются администрирования налогов.

Говоря о некоторых положениях Налогового кодекса, обнародованных на презентации документа несколько дней назад, С.ТИГИПКО отметил, что это лишь принципиальные «политические моменты», которые были согласованы на уровне премьер-министра. «Это политические вопросы, за которые должны голосовать депутаты», - сказал он.

Вице-премьер выразил уверенность, что работа над Налоговым кодексом будет успешно завершена, и парламент примет его.

«Если это произойдет, то Украина с 181-го места (в рейтинге легкости уплаты налогов Paying Taxes-2010 из 183-х возможных – УНИАН) точно поднимется выше и приблизится к лидерам», - сказал С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что после принятия Налогового кодекса рабочая группа не завершит свою работу и в дальнейшем будет работать над совершенствованием национальной налоговой системы.

Кроме того, С.ТИГИПКО сообщил, что в правительстве продолжается активная работа над разработкой нового Таможенного кодекса.

Справка УНИАН. 17 июня с.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса Украины, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступили также представители, как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

3 августа с.г. откорректированный проект Налогового кодекса Украины был опубликован в «Урядовом курьере» для всенародного обсуждения.

3 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ представил доработанный проект Налогового кодекса.

Сегодня, 7 сентября, Верховная Рада Украины отменила свое решение о принятии в первом чтении проекта Налогового кодекса.

ВР поручила Кабинету Министров Украины безотлагательно подать в парламент новый проект Налогового кодекса Украины с учетом результатов всенародного обсуждения.