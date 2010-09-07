Банкир: рост курса доллара на межбанке – временное явление

Стремительный рост курса доллара на межбанковском рынке, который сегодня наблюдался, стал следствием роста спроса на американскую валюту вместе с уменьшением ее предложения. Но это временное явление.

Как сообщили УНИАН в банке «Хрещатик», такое мнение высказал директор казначейства банка Алексей КОЗЫРЕВ, комментируя ситуацию на межбанковском валютном рынке.

«Думаю, завтра-послезавтра Нацбанк выйдет на валютный рынок с продажей доллара и ситуация на межбанке быстро стабилизируется в диапазоне, который фактически задаст НБУ своими котировками при интервенции. Скорее всего, доллар будет продаваться не дороже 7,92-7,94 грн./долл.», – считает банкир.

Как сообщал УНИАН, сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9095/7,9190 грн./долл., к 12:00 цены выросли до 7,9290/7,9385 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума – 7,9470/7,9620 грн./долл.