Один из самых высокооплачиваемых банкиров в мире будет главой Barclays

Американец Боб Дайамонд (Bob Diamond), являющийся главой подразделения по предоставлению корпоративных и инвестиционных услуг одного из крупнейших британских банков Barclays и считающийся одним из самых высокооплачиваемых банкиров в мире, сменит на посту исполнительного директора учреждения Джона Варли (John Varley) 1 апреля 2011 года, сообщается в опубликованном пресс-релизе финансовой организации, сообщает РИА Новости.

С 1 октября 2010 года на время переходного периода будущий глава компании будет занимать пост заместителя исполнительного директора и президента Barclays.

В пресс-релизе указывается, что с 1 января 2011 года годовая зарплата Дайамонда составит 1,35 миллиона фунтов стерлингов, а с учетом бонусных выплат суммарный доход нового главы Barclays может достичь 11,5 миллиона фунтов.

Дайамонд считается одним из самых высокооплачиваемых банкиров в мире. Будучи главой инвестиционного подразделения, он заработал около 100 миллионов фунтов стерлингов.

Банк Barclays был образован в 1690 году. Основателями банка были Джон Фрим (John Freame) и Томас Гоулд (Thomas Gould), а в 1736 году к ним присоединился Джеймс Барклай (James Barclay). В 1896 году в результате слияния 19 частных банков была образована Barclay & Company Limited, ставшая в 1982 году Barclays Bank PLC. В этом же году банк выпустил свою первую пластиковую карту. В настоящее время Barclays является одной из крупнейших в Великобритании и мире финансовых и банковских групп.

Barclays владеет широкой сетью подразделений в Европе, США, Африке и Азии. Группа предоставляет банковские услуги для частных и корпоративных клиентов, включающие кредитные карты, инвестиционно-банковские услуги, управление активами и портфелями ценных бумаг. Barclays работает в более чем 50 странах, штат группы насчитывает более 140 тысяч сотрудников, которые обслуживают более 49 миллионов клиентов по всему миру.