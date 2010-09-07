Немецким банкам нужен дополнительный капитал

Десяти крупнейшим немецким банкам может понадобиться дополнительный капитал в размере 105 миллиардов евро ($141 миллиардов) в соответствии с новыми правилами, разработанными, чтобы предотвратить финансовые кризисы в будущем, сообщила банковская ассоциация страны, сообщает Рейтер.

Международный банковский регулятор, известный как Базельский комитет, вероятно, потребует, чтобы коэффициент капитала первого уровня банков достигал 6 процентов, а не 4, как ранее, сообщила BdB, куда входят такие компании, как Commerzbank и Deutsche Bank.

Регуляторы повышают размеры требуемого капитала, чтобы гарантировать, что в распоряжении банков всегда будет достаточно резервных средств, которые можно использовать в кризисные моменты.

Кроме того, вероятно будет введено требование о финансовых "буферах" - гарантийном и антициклическом, каждый из которых составит 2 процента.

Многие банки уже обладают коэффициентом капитала первого уровня 10 процентов или более.

Но немалое число компаний сталкивается с трудностями в процессе подготовки к вступлению в действие новых правил и им нужно время, чтобы приспособиться. Это необходимо еще и потому, что политики также вводят новые меры, такие как банковские сборы, налоги на финансовые трансакции и другие, сказал заместитель управляющего BdB Ханс-Йоахим Массенберг.

"Есть множество банков, которые не имеют доступа на рынки капитала и потребуется время, если им придется создавать капитальную базу только с помощью нераспределенной прибыли", - сказал Массенберг.

Регуляторы обсуждают сроки переходного периода, который позволит банкам адаптироваться к новым правилам - от шести до восьми лет. BdB называет их "абсолютным минимумом".

Члены BdB предпочли бы получить 8-10 лет на то, чтобы полностью подготовиться к новым капитальным требованиям и более 10 лет, чтобы изменить структуру капитала, чтобы соответствовать жестким стандартам Базельского комитета.

Банковские регуляторы и представители центробанков всего мира встречаются сегодня, чтобы завершить обсуждение нового Базельское соглашение, которое может вступить в силу в конце 2012 года.