Курс валют НБУ 8 сентября

Официальный курс валют НБУ 8 сентября100 USD – 790.8200 (7 сентября – 790.8200 )100 EUR – 1007.8210 (7 сентября – 1018.1017)10 RUR – 2.5733 (7 сентября – 2.5863)Учетные курсы банковских металлов 8 сентября за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-98635.02(7 сентября-98812.96)961 XAG 10 Серебро-1553.96(7 сентября-1570.57)962 XPT 10 Платина-122735.26(7 сентября-123763.33)964 XPD 10 Палладий-41438.97(7 сентября-41834.38 )

Официальный курс НБУ 8 сентября 100 USD – 790.8200 (7 сентября – 790.8200 ) 100 EUR – 1007.8210 (7 сентября – 1018.1017) 10 RUR – 2.5733 (7 сентября – 2.5863 ) Учетные курсы банковских металлов 8 сентября за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-98635.02(7 сентября-98812.96) 961 XAG 10 Серебро-1553.96(7 сентября-1570.57) 962 XPT 10 Платина-122735.26(7 сентября-123763.33) 964 XPD 10 Палладий-41438.97(7 сентября-41834.38 )

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