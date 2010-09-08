Коморовский заявил Януковичу о желании активизировать польско-украинские отношения

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ во время сегодняшнего телефонного разговора с главой Украинского государства Виктором ЯНУКОВИЧЕМ заявил о своем желании и готовности содействовать развитию польско-украинских отношений.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба польского Президента.

Б.КОМОРОВСКИЙ, инаугурация которого состоялась в августе, также заверил, что польские власти будут и в дальнейшем поддерживать европейскую интеграцию Украины.

Согласно сообщению, В.ЯНУКОВИЧ в ходе беседы поздравил Б.КОМОРОВСКОГО со вступлением в должность Президента и выразил надежду на активизацию двустороннего сотрудничества.

Кроме этого, Президент Украины рассказал Президенту Польши, почему он отменил свое участие в экономическом форуме в Кринице, в рамках которого планировалась встреча президентов 8 сентября.

Пресс-служба заметила, что сегодняшний разговор, в ходе которого президенты также обсудили политическое и экономическое сотрудничество между государствами и договорились встретиться в октябре в Ялте, состоялся по инициативе В.ЯНУКОВИЧА.