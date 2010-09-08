Евро подешевел к доллару

Евро по итогам торгов во вторник значительно подешевел по отношению к доллару на фоне негативных данных по промышленным заказам в Германии и опасениях относительно ухудшения ситуации в банковском секторе Европы, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости

Единая европейская валюта по итогам торгов вторника подешевела к доллару до 1,2692 доллара за евро против 1,2875 доллара за евро. В то же время доллар снизился в цене по отношению к иене - до 83,75 иены за доллар против 84,22 иены за доллар. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США увеличился на 1,02% - до 0,84 пункта.

По мнению главы отдела стратегии на валютном рынке Royal Bank of Canada Europe Ltd. Адама Коула (Adam Cole), которое приводит агентство Bloomberg, появившаяся в последнее время информация вызвала новые опасения по поводу состояния европейских банков и негативно отразилась на евро.

Слабые статданные по крупнейшей экономике Европы, Германии, снизили спрос на евро. Объем производственных заказов в Германии в июле 2010 года снизился на 2,2% по отношению к предыдущему месяцу. При этом аналитики ожидали роста показателя на 0,5% после увеличения на 3,6% в июне.

Также давление на евро оказала информация от издания The Wall Street Journal, согласно которой стресс-тесты, проведенные среди европейских банков в июле текущего года, дали заниженную оценку объема госдолга, находящегося на балансах кредитно-финансовых организаций.

Иена во вторник укрепилась к доллару на фоне отсутствия заявлений властей Японии о мерах по урегулированию ситуации на валютном рынке. Банк Японии во вторник принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,1% а также выразил озабоченность в связи с неясными перспективами развития экономики США. Тем не менее, регулятор не стал расширять программу поддержки национальной экономики, что могло бы ослабить стремительное укрепление иены к доллару.