Базовая инфляция в Украине в августе составила 06%
10:05, 08 сентября 2010Финансы
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За январь-август - 4%
Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.
По данным Госкомстата, в августе 2009 года показатель базовой инфляции был на уровне 0,5%, за январь-август 2009 года – 11,3%.
Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.
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