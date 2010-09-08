Базовая инфляция с начала года составила 4%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в августе 2010 года против июля 2010 года составила 0,6%, за январь-август т.г. – 4%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, в августе 2009 года показатель базовой инфляции был на уровне 0,5%, за январь-август 2009 года – 11,3%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.