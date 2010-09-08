Эксперт: валютный курс будет ориентироваться на уровень 8 грн./долл.

Валютный курс на 12-месячную перспективу будет ориентироваться на уровень 8,00 грн./долл.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, Национальный банк Украины будет поддерживать политику де-факто фиксированного курса до конца 2010 года, и существенных скачков курса гривни к доллару в этот период не предвидится.

Как подчеркнул А.БЛИНОВ, во вторник, 7 сентября, гривня продолжала ощущать девальвационное давление. НБУ вышел на рынок с интервенцией в поддержку украинской валюты, продавая доллары по курсу 7,9269 грн./долл. Межбанковский рынок закрылся котировками 7,9470-7,9620 грн./долл. Украинская валюта подешевела к американской на 0,4%.

Аналитик связывает нынешнее девальвационное давление на гривню с изменившейся расстановкой сил на валютном рынке. С одной стороны, на рынке сейчас наблюдается меньший приток иностранной валюты в связи с сокращением металлургического и аграрного экспорта несколько месяцев назад (поступления валютной выручки от экспорта обычно приходят в Украину с лагом в 1-3 месяца). С другой стороны, в последнее время приток капитала в страну ослаб, поскольку первичный рынок внешнего долга в течение лета оставался неактивным, а отсутствие крупных приватизационных конкурсов ограничивает потенциальные притоки прямых иностранных инвестиций.