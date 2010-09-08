Налоговый кодекс при рассмотрении в Раде не будет кардинально изменен - Тигипко

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО не ожидает кардинальных изменений проекта Налогового кодекса при его рассмотрении в Верховной Раде.

Об этом он заявил сегодня в комментарии журналистам.

«Я не могу сказать, что кардинальные изменения будут», - сказал С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что рабочая группа, с учетом внесенных поправок и предложений, провела порядка 250 изменений в проекте НК.

С.ТИГИПКО также сообщил, что проект Налогового кодекса планируется передать в ВР 21 сентября.

«Если я не ошибаюсь, 21 числа мы должны подать этот Налоговый кодекс в Верховную Раду. И я думаю, что промедлений со стороны ВР никаких не будет, и через месяц-полтора решение может быть принято», - сказал С.ТИГИПКО.

Справка УНИАН. 17 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса Украины, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступили также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

3 августа т.г. откорректированный проект НК был опубликован в «Урядовом курьере» для всенародного обсуждения.

3 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ представил доработанный проект Налогового кодекса.

7 сентября Верховная Рада Украины отменила свое решение о принятии в первом чтении проекта Налогового кодекса.

ВР поручила Кабинету министров Украины безотлагательно подать в парламент новый проект НК Украины с учетом результатов всенародного обсуждения.