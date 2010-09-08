Межбанк: доллар продолжает расти, евро - снизился

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 7,9275/7,9370 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2565/0,2568 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,0835/10,0985 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,2716/1,2718 долл./евро.

Во вторник, 7 сентября, Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей доллара по курсу 7,9269 грн./долл.