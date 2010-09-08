Иена обновила 15-летний максимум к доллару

Курс японской иены обновил 15-летний максимум к доллару США, поднявшись до отметки в 83,35 иены за доллар. Последний раз такой результат был продемонстрирован в июне 1995 года, сообщает Bloomberg.

По сравнению с предыдущим днем иена подорожала более чем на полпроцента, передает Лента.ру. Основными причинами повышения курса японской валюты стали данные об увеличении торгового профицита Японии, увеличение закупок ЦБ Китая японских государственных облигаций, а также оценка международными инвесторами иены как "убежища" на фоне негативных сигналов из мировой экономики.

Напомним, в последние несколько дней значительно снизился курс евро из-за слухов о возможной неплатежеспособности Ирландии, Греции и Португалии. Инвесторы также настроены негативно и к американскому рынку из-за ожидаемого замедления темпов роста ВВП страны.

Рост иены вызвал снижение котировок на азиатских биржах. Сводный индекс MSCI Asia Pacific упал 8 сентября на 1 процент до 120,59 пункта. Во многом это связано с тем, что крепкая иена угрожает прибылям японских компаний, которые в первую очередь ориентированы на экспорт.