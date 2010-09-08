Курс гривни не опустится ниже 8 грн./долл.

В текущем году курс гривни не опуститься ниже 8 грн. за 1 долл.

Об этом в комментарии журналистам заявил глава Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ.

«Резких колебаний не будет потому, что мы будем выравнивать волны (по курсу – УНИАН)», - сказал глава НБУ.

«В начале года гривня была несколько крепче, чем сейчас, поэтому по итогу года мы выйдем где-то на 8, возможно ниже 8 гривень (за 1 доллар – УНИАН)», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.