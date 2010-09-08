Доллар и евро заметно подешевели

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9275/7,9370 грн./долл., к 12:00 цены повысились до 7,9305/7,9395 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни откатились до 7,9250/7,9295 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:20 Национальный банк Украины объявил о выходе на рынок с продажей валюты по курсу 7,9269 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2565/0,2568 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2561/0,2564 грн./рубль. К закрытию цены поднялись до 0,2562/0,2565 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,90 рублей за доллар (+0,1150).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2660/1,2730 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,0835/10,0985 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,0480/10,0620 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне выросли – 10,0780/10,0865 грн./евро.