НБУ предоставил одному банку стабкредит на сумму 120 млн. грн.

Национальный банк Украины в августе 2010 года предоставил одному банку стабилизационный кредит на сумму 120 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

По информации НБУ, еще одному банку были предоставлены 50 млн. грн. на условиях прямого РЕПО (сделка покупки/продажи ценной бумаги с обязательством обратной продажи/покупки через определенный срок по заранее определенной цене).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 января 2010 года сумма статьи баланса НБУ «Кредиты банкам и другим заемщикам» составляла 73,964 млрд. грн.

В январе т.г. рефинансирование в качестве стабилизационных кредитов получили шесть банков на общую сумму 1,360 млрд. грн.

В феврале т.г. Нацбанк выделил на финансовое оздоровление четырех банков 1,126 млрд. грн., а в апреле был выдан стабкредит одному банку в сумме 0,372 млрд. грн.

В июне т.г. Нацбанк поддержал своими средствами один банк на сумму 20 млн. грн., в июле регулятор выделил на финансовое оздоровление одного банка 35,1 млн. грн.

В марте и мае стабкредиты не предоставлялись.

По данным Нацбанка, общий объем операций по рефинансированию банков за январь-август 2010 года составил 4,1 млрд. грн.

По информации НБУ, остаток задолженности банков по кредитам, полученным в порядке поддержки их ликвидности, по состоянию на 25 июня 2010 года составляет 80 млрд. грн., из которых более 70% – это пролонгированная задолженность.