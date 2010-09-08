Клюев: нужно усилить динамику отношений между Украиной и Казахстаном

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ считает необходимым активизировать динамику торгово-экономических отношений между Украиной и Казахстаном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая 9 заседание совместной межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Он отметил, что задание сегодняшнего заседания – принять необходимые меры для активизации сотрудничества. «Перед делегациями наших стран стоит задача найти взаимоприемлемые решения по важнейшим вопросам украинско-казахстанского сотрудничества, активизировать его на главных стратегических направлениях, что будет способствовать оживлению национальных экономик, расширению хозяйственных связей между сотнями предприятий», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил важность восстановления динамики торгово-экономического сотрудничества до докризисного уровня.

«С учетом тенденции развития мирового хозяйства, нам приходится сегодня выстраивать принципиально новую парадигму двусторонних отношений. Это необходимо во имя развития наших государств, национальных экономик и благополучия украинского и казахского народов», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что на сегодняшний день у обеих сторон есть утвержденный план действий по сотрудничеству на текущий и следующий год. Обе страны имеют достаточный потенциал по развитию сотрудничества по всех ключевых секторах экономики: от сельского хозяйства и ТЭК до космической отрасли. «Во многом интересы наших стран совпадают», - подчеркнул А.КЛЮЕВ.

В свою очередь первый вице-премьер-министр Казахстана Умирзак ШУКЕЕВ отметил, что перспективными отраслями сотрудничества Украины и Казахстана является топливно-энергетический комплекс, аграрно-промышленный комплекс, транспортная и космические сферы, а также промышленность.

Вице-премьеры двух стран – сопредседатели межгосударственной комиссии высказали уверенность в результативности сегодняшнего заседания, которое проходит в канун государственного визита Президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА в Украину 14-15 сентября т.г.