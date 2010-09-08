Инфляция в августе произошла из-за роста тарифов на ЖКУ – Минэкономики

Показатель роста индекса потребительских цен (ИПЦ) в августе 2010 года на 91,7% сформировался за счет роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства экономики Украины.

«… В целом за счет повышения цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги было сформировано 91,7% общего уровня инфляции, то есть изменение цен на все другие товары и услуги обеспечило всего 8,3% роста ИПЦ”, – говорится в сообщении.

Напомним, в августе, после четырех дефляционных месяцев, на потребительском рынке наблюдался рост цен на 1,2%.

По информации Минэкономики, рост потребительских цен в первую очередь был вызван внутренними факторами – повышением тарифов на природный газ, который используется для потребностей населения, в 1,5 раза. По оценкам ведомства, вклад этого фактора в ИПЦ составил 1,1 п.п., что, соответственно, в целом и сформировало общий индекс в разделе «Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива» на уровне 109,6%.

В Минэкономики утверждают, что дефляционная динамика продолжала наблюдаться в целом в группе «Продукты питания» (удельный вес в потребительской корзине населения – 50,2%), цены на которые снизились на 0,1%. Такая динамика была вызвана преимущественно сезонным падениям цен на овощную продукцию (на 11,1%, вклад – «минус» 0,5 п.п.) и фрукты (на 4,2%, вклад – «минус» 0,1 п.п.) по причине увеличения предложения сельскохозяйственной продукции.

По данным Минэкономики, цены на лук в августе т.г. снизились на 33,4%, свеклу – на 25,3%, перец – на 25,1%, помидоры открытого и закрытого грунта – на 23,8% и 20,1% соответственно, морковь – на 21,5%, картофель – на 14,7%, кабачки, баклажаны и тыкву – на 12,6%. Фрукты подешевели из-за снижения цен на виноград на 18,2%, цены на яблоки снизились на 11,3%, косточковые – на 7,3%, арбузы и дыни – на 15,7%.

При этом в Минэкономики заявляют о росте цен на хлеб и хлебопродукты (на 2,4%, вклад в прирост ИПЦ – 0,2 п.п.) из-за повышения цен на пшеницу на мировом рынке, а также увеличения спроса населения на некоторые крупы, в частности гречневую (на 17,2%, вклад – 0,1 п.п.).

Также в ведомстве заявляют о повышении цен на молочную продукцию по причине роста отпускных цен в условиях сокращения предложения и действия аномально высоких температур (цены на молоко повысились на 4,2%, кисломолочную продукцию – на 2%, сыры – на 1,4%). Возобновился рост цен на яйца (на 0,2% против снижения на 8,7% в июле т.г.).

На рынке горюче-смазочных материалов отмечается незначительное повышение цен (в августе – на 0,1% против снижения на 1,8% в июле и 1,9% в июне т.г.). Это было вызвано как колебанием мировых цен на нефть, так и повышением спроса во время сбора урожая.

Справка УНИАН. За январь-август 2010 года индекс потребительских цен (ИПЦ) составил 104,3% (за аналогичный период 2009 года – 108,2%, в 2008 году – 114,8%, средний показатель января-августа 2002-2009 г.г. – 105,3%).

Показатель инфляции в августе 2010 года по сравнению с июлем т.г. составил 1,2%, по сравнению с августом 2009 года – 8,3%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 4,3%.

В январе-августе 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года инфляция составила 9,2%.