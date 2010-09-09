Колесников предлагает провести в Донецке большой Экономический форум «Польша - Украина»

Вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ предложил польской стороне провести большой Экономический форум «Польша - Украина» в мае 2011 года в Донецке.

Как сообщили УНИАН в Секретариате Кабмина, об этом он заявил во время встречи с вице-премьер-министром, министром экономики Польши Вальдемаром ПАВЛЯКОМ, которая состоялась в рамках рабочего визита Б.КОЛЕСНИКОВА в Польшу, где он принял участие в открытии XX Экономического форума в Кринице Гурской.

По мнению украинского вице-премьера, такое мероприятие поспособствует активизации экономического сотрудничества между Украиной и Польшей.

Также чиновники двух стран обсудили возможность проведения специальной встречи для обустройства пограничных переходов контрольно-пропускных пунктов и реконструкции уже существующих. Б.КОЛЕСНИКОВ предложил польской стороне провести такую встречу уже этой осенью в Украине. По его мнению, принимающими городами можно выбрать Львов или Трускавец.

«Мы надеемся, что Украина продемонстрирует быстрое экономическое развитие, что позволит присоединиться нам к европейскому сообществу. Однако уже сейчас мы должны обеспечить удобные возможности для перехода украинско-польской границы для граждан Польши и Украины», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

В свою очередь В.ПАВЛЯК пообещал, что Польша максимально ускорит процесс принятия такого решения.

Как сообщал УНИАН, польская сторона пригласила к участию в Экономическом форуме в Кринице Гурской Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. Также на 8 сентября планировалась встреча В.ЯНУКОВИЧА с Президентом Польши Брониславом КОМОРОВСКИМ, которая была отменена по инициативе украинской стороны.