Вероятность "второго дна" в экономике США - 40%

Экономика США может достигнуть "второго дна": несмотря на положительные экономические данные, представленные Вашингтоном, шансы падения составляют 40%, заявил журналистам в среду экономист Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини (Nouriel Roubini).

По его мнению, вторая волна кризиса в Америке может произойти в течение следующих 12 месяцев.

"Некоторые из последних данных об экономике Соединенных Штатов были лучше, чем ожидаемые, но они мрачны по определению", - подчеркнул он.

Ранее Рубини уже заявлял, что США, Япония и многие страны Европы исчерпали свои арсеналы и беззащитны против двойной рецессии.

"Дальнейшие приобретения облигаций Федеральной резервной системой США ничего не изменят. Доходность векселей уже снизилась до 2,5%, а кредитные спреды опять увеличиваются. Монетарная политика может поддержать ликвидность, но она не решает проблемы платежеспособности", - поясняет экономист.

"Мы достигли момента, когда любой шок может вновь столкнуть нас в рецессию. При росте межбанковских спредов может возникнуть порочный круг, как в 2008-2009 годах", - сказал Рубини, назвавший ситуацию, когда реальная экономика и кредитная система вредят друг другу, процессом с автоматическим питанием.