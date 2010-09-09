Доллар и иена упали против евро

09:34, 09 сентября 2010
Финансы
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Доллар и иена упали против евро после удачного проведения аукциона по размещению облигаций Португалии, сообщает k2kapital.

 

Тем не менее, американский доллар частично восстановил позиции после публикации Бежевой книги ФРС США.

 

Евро торгуется у отметки $1,2716 против $1,2689 во вторник. Пара доллар/иены выросла до 83,91 против 83,80. Пара евро/иены повысилась до 106,70 с 106,33. Индекс доллара снизился до 82,61 против 82,81.

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