ДАЙДЖЕСТ СМИ за 9 сентября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «СБУ сообщила, какие дела завели на киевских чиновников», в котором пишет - Служба безопасности Украины расследует 5 уголовных дел по фактам совершения преступлений киевскими чиновниками, по которым проходят 8 должностных лиц…

http://delo.ua/vlast/politika/sbu-soobcshila-v-chem-obvinjaet-kievskuju-vlast-144588/

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Также «Дело» в материале «Названы 50 самых надежных банков» пишет – немецкий банк KfW – акционер отечественного ProCredit Bank – признан самым надежным банком в мире…

http://delo.ua/dengi/banki/nazvany-50-samyh-bankov-144589/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Коллектор купил квартиры и машины», в котором пишет – в Украине состоялась первая продажа коллекторам обеспеченных кредитов – компания Verdict купила портфель авто- и ипотечных займов на 14 млн. грн. Участники рынка ожидают в ближайшее время еще несколько сделок, но отмечают, что банки пока расстаются лишь с безнадежными залоговыми займами. Коллекторам заработать на их возврате будет сложно…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1500414

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Знаменательное «Открытие», в котором пишет – на украинском рынке интернет-трейдинга заключена первая сделка по покупке местного торговца ценными бумагами. Вчера стало известно, что российский брокерский дом "Открытие" решил выйти на украинский рынок с помощью покупки местного интернет-брокера "Специалист ценные бумаги". По словам участников рынка, продать свой бизнес готовы многие компании, так как интернет-трейдинг пока нерентабелен…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1500413

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Александра Турчинова допросили по-хорошему» пишет – бывший первый вице-премьер Александр Турчинов вчера был допрошен сотрудниками СБУ в рамках уголовного дела по факту растраты служащими НАК "Нафтогаз Украины" транзитного газа. Соратники Турчинова тут же заявили о продолжении репрессий в отношении оппозиции со стороны нынешней власти и ее планах ослабить позиции партии "Батькивщина" накануне местных выборов. Глава администрации президента Сергей Левочкин отрицает все обвинения и отмечает, что допрос, наоборот, повысит рейтинг противников власти…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1500407

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Издание «Экономические известия» в публикации «Cахарщикам развязали руки» пишет – правительство готовится к возможному дефициту сахара. Минэкономики разработало новый порядок распределения квот на импорт сахара-сырца в 2011 г.

У переработчиков теперь появится больше свободы…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/caharshhikam-razvyazali-ruki

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Банкиры хотят избавиться от гривни» пишет – приток депозитов в банковскую систему ведет к росту убыточности финансовых учреждений, которые обязаны выплачивать вкладчикам проценты, не имея возможности направлять деньги на кредитование. В сентябре спасением банкиров от избытка ликвидности будут НДС-облигации, но уже в октябре финансовое лобби попытается добиться легкой девальвации гривни, чтобы перенаправить средства вкладчиков на покупку валюты…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/bankiry-hotyat-izbavitsya-ot-grivni

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«Газета по-киевски» в публикации «Адронный коллайдер – на грани банкротства» пишет - похоже, наука теряет свой приоритет в европейских странах – многие амбициозные проекты там или временно сворачивают, или сокращают их финансирование. Громче всех возмущаются инженеры и физики, работающие над тайной Большого взрыва и возникновения Вселенной…

http://mycityua.com/articles/world/2010/09/09/023011.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Русский язык уравняют в правах с украинским?» пишет - депутаты хотят вернуть русский язык в школы, вузы, на телевидение и даже в суды, а точнее – уравнять его в правах с украинским. На днях в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О языках в Украине»…

http://mycityua.com/articles/country/2010/09/09/005307.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В Гидропарке построят аквапарк, выставочный павильон и закроют «наливайки» пишет - власти хотят сделать из него развлекательный центр под открытым небом…

http://www.segodnya.ua/news/14171004.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Кредит МВФ "отработают" украинские пенсионерки…» пишет - среди условий предоставления МВФ кредита Украине – повышение пенсионного возраста. Власть пошла на это, а начать решила с женщин. Но пусть слабый пол не расстраивается, европейским lady не легче…

https://economics.unian.net/rus/detail/58867

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Инфляция вылупилась» пишет – в России сентябрь придал инфляции новое ускорение. Овощи и фрукты вопреки сезону перестали дешеветь, рост цен на гречку снова ускорился, а цены на яйца подскочили за неделю на 13,7%…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/245339/inflyaciya_vylupilas

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Издание «Известия» в публикации «Пенсионеры хотят быть моложе» пишет – повысить пенсионный возраст неминуемо придется многим государствам, пришли к выводу участники XIX Балтийской конференции по вопросам социального обеспечения. Пойдет по этому пути и Россия. Когда это может произойти, "Известиям" рассказал глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов…

http://www.izvestia.ru/economic/article3145866/

(УНИАН)