Межбанк открытие: доллар снизился. Евро тоже

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,9230/7,9315 грн./долл., цены на российскую валюту понизились – 0,2561/0,2564 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,0385/10,0515 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,2673/1,2676 долл./евро (среда, 8 сентября, - 1,2716/1,2718 долл./евро).

В среду, 8 сентября, Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей доллара по курсу 7,9269 грн./долл.