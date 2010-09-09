FOREX CLUB: о ситуации на валютном рынке

Торговая сессия среды предоставила массу возможностей трейдерам применить навыки фундаментального анализа. Позитивный тон, заданный европейскими фондовыми рынками после известий об успешных аукционах по гособлигациям Португалии и Польши, определил общую динамику движения валютных пар на сутки, но при этом все важные новости нанесли свои индивидуальные оттиски на графики, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, наиболее заметное - движение евро вниз после публикации данных по Германии: немцы огорчили евро и многих евротрейдеров снижением объёма экспорта и импорта за июль вопреки прогнозам.

Другим заметным форекс-движением был рост фунта во время выхода данных по ценам на жильё от Halifax, которые оказались гораздо положительнее прогноза. Последовавший за этим релиз данных по изменению объёма промышленного производства и производства обрабатывающей промышленности Британии позволил фунту закрепиться на уровне 1.5450. Также вследствие восстановления фондовых рынков развернулась вверх и пара евро/доллар, после достижения минимума 1.2658.

Доллар/франк на этой позитивной волне уже в ходе европейской сессии обновил многомесячный минимум на отметке 1.0059. Пара евро/франк также обновила исторический минимум на отметке 1.2765.

Для основных валют-убежищ сложившаяся в среду на открытии американских рынков ситуация была в точности противоположна раскладу предшествующего торгового дня, так как фондовые рынки США на открытии рванули вверх, ведомые новостями из Европы.

В дополнение к восстановлению фондовых индексов негативное воздействие на доллар произвели данные «Бежевой книги», где было отмечено замедление темпов восстановления американской экономики в основных регионах США.

В результате ослабления доллара евро и фунт выросли в парах с «зеленым» до максимумов 1.2763 и 1.5533, соответственно, а вот франк, также используемый многими в качестве «валюты безопасности», откатился от достигнутого максимума, т.е. пара доллар/франк поднялась выше 1.0100.

Курс японской иены, достигнув в ходе азиатских торгов 15-летнего максимума к доллару на уровне 83.32, был ослаблен долгожданным заявлением министра финансов Японии Ёсихико Нода о готовности ЦБ принять «жесткие» меры в отношении национальной валюты в случае необходимости. В дальнейшем в ходе американских торгов иена продолжила слабеть вследствие восстановления рейдерской уверенности.

Канадский доллар, как и ожидалось, повёл себя в соответствии с канонами фундаментального анализа: решение Банка Канады повысить основную процентную ставку до 1% дало этой валюте резкий импульс к росту, в результате курс пары доллар США/канадский доллар ушел от отметки 1.0500 на полторы фигуры вниз, к уровню 1.0350.

Прогноз на сегодня, 9 сентября

В четверг из основных публикуемых новостей отметим решение по основной процентной ставке Банка Англии, а также решение о планируемом объёме покупок активов Банком Англии. Как ожидается, процентная ставка будет сохранена на прежнем уровне 0,5%, а вот по поводу объёма покупок активов, и соответственно объёма программы количественного послабления, в Комитете по денежной политике возможны дискуссии, поэтому значительные скачки курса пары фунт/доллар гарантированы.

В США станет известно число первичных заявок на получение пособия по безработице, а после завершения американской сессии выйдут данные по изменению объёма ВВП Японии.

По мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, для евро поддержкой по-прежнему останется уровень 1.2650, а ближайшим сопротивлением – 1.2770. Поддержкой фунту будет служить уровень 1.5350, тестирование которого возможно в случае решения о расширении программы количественного послабления. Ближайшим сопротивлением для пары фунт/доллар будет уровень 1.5530. Для франка вероятен диапазон 1.0075-1.0160, а доллар/иена в случае негативной фондовой ситуации может вновь двинуться вниз, к поддержке 83.40. Сопротивлением в случае роста пары останется уровень 84.30.