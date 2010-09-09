Средний курс доллара в комбанках сегодня остался прежним

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,92 грн./долл., продают – по 7,96 грн./долл. Курс покупки/продажи доллара в банках не изменился по сравнению с 7 сентября, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,91-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-8,00 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках почти не изменился со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,02/10,16 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,93-10,09 грн./евро, по продаже – в пределах 10,11-10,25 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 8 сентября, не изменился и сегодня составляет 0,2516/0,2583 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2490-0,2550 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2565-0,2630 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,93 грн./долл., курс продажи – 7,97 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,91-7,94 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-8,00 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева со вчерашнего дня незначительно понизился и сегодня составляет 10,03/10,16 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,95-10,09 грн./евро, по продаже – в пределах 10,11-10,23 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы немного понизился, по сравнению с 8 сентября, и сегодня составляет 0,2516/0,2587 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2440-0,2550 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2565-0,2630 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,92/7,97 грн., евро – 9,95/10,23 грн., рубль – 0,2400/0,2590 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,93/7,98 грн., евро – 9,85/10,30 грн., рубль – 0,2500/0,2610 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,92/7,96 грн., евро – 9,93/10,25 грн., рубль – 0,2520/0,2600 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 9 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,9082, к евро – 10,041042, к российскому рублю – 0,25603.